Росію прибирають із Ради Європи

Остаточно ухвалити рішення мають сьогодні ввечері.

Спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії виключну процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

Про це заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс на пресконференції у Страсбурзі, повідомляє "Європейської правди".

За словами Тіна Кокса, під час засідання Спільного комітету був консенсус щодо рішення, яке має бути офіційно ухвалене пізніше у п’ятниці.

"Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розумінні, що (очікуване рішення) це стаття 8 - призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи", - пояснив Тіні Кокс.