Через можливі авіаудари ворога у Черкасах оголосили повітряну тривогу

Через можливі авіаудари ворога у Черкасах оголосили повітряну тривогу

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У Черкасах оголосили повітряну тривогу через можливі авіаудари по території міста. Авіаудари можуть бути завдані найближчі годину-дві. Громадян просять негайно прямувати до найближчого укриття.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Упродовж години-двох можливі авіаудари по території міста Черкаси. Не панікуємо. А максимально будьмо напоготові!", - написав Скічко.

Нагадаємо, що у ДСНС опублікували оновлену карту, яка допоможе знайти найближче бомбосховище.