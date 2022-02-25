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Apple Pay та Google Pay перестануть працювати для росіян, які мають картки підсанкційних банків

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Apple Pay та Google Pay перестануть працювати для росіян, які мають картки підсанкційних банків

Myrtle Beach Area Businesses with Apple Pay / Facebook

Також власники карток цих підсанкційних банків не зможуть розраховуватися ними за кордоном.

Росіяни - власники карток банків, які потрапили під міжнародні санкції, не зможуть скористатися сервісами Apple Pay та Google Pay.

Про це повідомив Центробанк РФ.

Йдеться про підсанкційні банки: Група ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Промсвязьбанк", "Открытие".

Картки цих банків не зможуть користуватися сервісами Apple Pay, Google Pay, але стандартна контактна чи безконтактна оплата за цими картками доступна у повному обсязі на всій території Росії", — йдеться в повідомленні.

Також власники карток цих підсанкційних банків не зможуть розраховуватися ними за кордоном, використовувати їх для оплати товарів в онлайн-магазинах та агрегаторів послуг, зареєстрованих у країнах, які підтримують санкції.

Раніше повідомляють, що ЄС запровадить санкції проти Путіна та Лаврова.

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