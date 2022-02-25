Apple Pay та Google Pay перестануть працювати для росіян, які мають картки підсанкційних банків

Apple Pay та Google Pay перестануть працювати для росіян, які мають картки підсанкційних банків

Також власники карток цих підсанкційних банків не зможуть розраховуватися ними за кордоном.

Росіяни - власники карток банків, які потрапили під міжнародні санкції, не зможуть скористатися сервісами Apple Pay та Google Pay.

Про це повідомив Центробанк РФ.

Йдеться про підсанкційні банки: Група ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Промсвязьбанк", "Открытие".

Картки цих банків не зможуть користуватися сервісами Apple Pay, Google Pay, але стандартна контактна чи безконтактна оплата за цими картками доступна у повному обсязі на всій території Росії", — йдеться в повідомленні.

Також власники карток цих підсанкційних банків не зможуть розраховуватися ними за кордоном, використовувати їх для оплати товарів в онлайн-магазинах та агрегаторів послуг, зареєстрованих у країнах, які підтримують санкції.

Раніше повідомляють, що ЄС запровадить санкції проти Путіна та Лаврова.