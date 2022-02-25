В Ирландии митингующие "зафукали" и взяли "в плен" посла России (видео)

В Ирландии митингующие "зафукали" и взяли "в плен" посла России (видео)

Протестующие блокировали автомобиль посла.

В столице Ирландии Дублине прошел митинг против войны в Украине под посольством РФ.

Во время митинга в здание посольства на авто прибыл посол. Участники мероприятия его заблокировали, а авто накрыли флагами Украины.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: