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Сеул охватили массовые протесты: требуют отставки президента (фото)
Главная оппозиционная партия обвинила власть в проблемах с судебной реформой и политикой Северной Кореи.
В Сеуле десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты. Они требуют отставки или импичмента президента Южной Кореи Ли Чже Мена.
Об этом сообщает Yonhap News.
Часть протестующих также выступила против усиления влияния Китая и обвинила Пекин во вмешательстве в выборы.
Полиция насчитала около 28 тысяч участников у Кванхвамуна и еще около 9 тысяч на акции People Power Party у ворот Суннемун.
Отдельный митинг провела главная оппозиционная People Power Party. В нем приняли участие около 70 депутатов парламента, в том числе партийное руководство. Для PPP это была первая большая уличная акция примерно через год.
Что требуют митингующие
Участники консервативной демонстрации потребовали возобновить судебные процессы против президента. На части акций также звучали заявления о якобы фальсификации выборов и выражалась поддержка бывшему президенту Юн Сок Йолю.
PPP обвинила администрацию Ли в ослаблении независимости судебной системы из-за реформы прокуратуры и расширения состава Верховного суда. Партия также критиковала реакцию президента на недавний взрыв северокорейской мины в демилитаризованной зоне, в результате которого пострадали три южнокорейских военных.
Противостояние между администрацией Ли и PPP усилилось в преддверии парламентских проверок работы правительства. Ли в последние дни говорил о необходимости возобновить диалог с Пхеньяном, параллельно обещая укреплять оборонные возможности страны.
Отметим, 25 сентября Ли Чже Мен раскритиковал Владимира Зеленского за публичное раскрытие информации о передаче военнопленных. Он назвал это нарушением договоренности о неразглашении. В Офисе президента Украины возразили, что Украина согласилась не разглашать факт передачи. Офис президента Южной Кореи требует от Украины официальных объяснений и извинений.