Сеул охватили массовые протесты: требуют отставки президента (фото)

В Южной Корее тысячи человек вышли на протест против президента / © Associated Press

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В Сеуле десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты. Они требуют отставки или импичмента президента Южной Кореи Ли Чже Мена.

Об этом сообщает Yonhap News.

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Часть протестующих также выступила против усиления влияния Китая и обвинила Пекин во вмешательстве в выборы.

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Полиция насчитала около 28 тысяч участников у Кванхвамуна и еще около 9 тысяч на акции People Power Party у ворот Суннемун.

Отдельный митинг провела главная оппозиционная People Power Party. В нем приняли участие около 70 депутатов парламента, в том числе партийное руководство. Для PPP это была первая большая уличная акция примерно через год.

Митингующие в Сеуле / © Associated Press

Что требуют митингующие

Участники консервативной демонстрации потребовали возобновить судебные процессы против президента. На части акций также звучали заявления о якобы фальсификации выборов и выражалась поддержка бывшему президенту Юн Сок Йолю.

PPP обвинила администрацию Ли в ослаблении независимости судебной системы из-за реформы прокуратуры и расширения состава Верховного суда. Партия также критиковала реакцию президента на недавний взрыв северокорейской мины в демилитаризованной зоне, в результате которого пострадали три южнокорейских военных.

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В Сеуле прошли массовые митинги оппозиционных партий против политики президента / © Associated Press

Противостояние между администрацией Ли и PPP усилилось в преддверии парламентских проверок работы правительства. Ли в последние дни говорил о необходимости возобновить диалог с Пхеньяном, параллельно обещая укреплять оборонные возможности страны.

Отметим, 25 сентября Ли Чже Мен раскритиковал Владимира Зеленского за публичное раскрытие информации о передаче военнопленных. Он назвал это нарушением договоренности о неразглашении. В Офисе президента Украины возразили, что Украина согласилась не разглашать факт передачи. Офис президента Южной Кореи требует от Украины официальных объяснений и извинений.

Участники протестов развернули плакаты / © Associated Press

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