Зеленский раскрыл ракетный запас РФ: сколько баллистики Россия может выпустить по Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В своих запасах Россия может иметь до 700 баллистических ракет и несколько тысяч других типов. Ежемесячно РФ производит примерно 130-140 баллистических ракет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом 4 октября.

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Глава государства также рассказал о вероятности масштабных российских атак.

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По словам Зеленского, Украина отслеживает производство российских ракет и работает над противодействием угрозе.

«По нашим данным, в РФ до 700 баллистических ракет есть в запасе и несколько тысяч других ракет. Где-то они 130-140 баллистических ракет производят в месяц. С этим нужно бороться, и мы боремся. Это места их производства. Это наши санкции, как мы говорим, дальнобойные. Также мы всегда требуем, вернее, просим санкций от США и ЕС и других стран, которые должны остановить эти цепочки поставок», — сказал президент.

Россия будет делать ставку на средства поражения

Зеленский также отметил, что Россия может делать ставку на средства поражения, которые сложнее перехватывать. В частности, речь идет об увеличении доли реактивных дронов.

«По массированным ударам, которые мы сейчас видим, то я считаю, что они будут идти не в количество, а в качество, максимально увеличивая отмоток реактивных „Шахедов“, — сказал он.

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Украина работает над усилением противодействия таким беспилотникам и добивается от международных партнеров введения санкций, которые должны ограничить поставки компонентов для производства российских ракет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы массированных атак зимой.

По его информации, главной мишенью РФ станут 4 города Украины.

Напомним, в столице еще раз под ударом Северный мост. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в дорожное полотно.

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Накануне, 3 октября, в Киеве российский реактивный БПЛА также попал в Северный мост. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

После удара по мосту в столице образовались огромные пробки.

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