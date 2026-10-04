Когда нет ни света, ни тепла: можно ли греться от газовой плиты

Люди используют газовые плиты для обогрева помещений

Реклама

В поисках тепла люди все чаще прибегают к альтернативным источникам, в частности, используют газовые плиты для обогрева помещений.

Этот способ довольно опасен, поэтому даже если вы оказались в вынужденных условиях и не имеете других вариантов, чтобы согреться, пользуйтесь газовой плиткой крайне осторожно.

Реклама

«Когда используют газовую плиту для согревания, обычно закрывают все окна, включают все конфорки и еще и духовой шкаф. Таким образом, свежий воздух не поступает, а газ горит. Вскоре воздуха не хватит, газ не сгорит и начнет выделяться угарный газ», — объясняет «Киевгаз».

Реклама

Как избежать опасности при обогреве жилья природным газом

Проветривайте помещение

Если на кухне мало свежего воздуха, то может образовываться угарный газ. Так что если вы все же решили обогреть дом с помощью газовой плитки, позаботьтесь о периодическом проветривании. Ведь угарный газ очень опасен для жизни, отравление им не редко даже летом, а в холодный период количество несчастных случаев растет.

Никогда не включайте газовую плиту на ночь

Во время сна невозможно ощутить отравление угарным газом и это может привести к смертельным исходам. Именно поэтому угарный газ часто называют тихим убийцей. Есть данные, что ежегодно из-за газовых плит в Европе преждевременно умирает 40 тысяч человек. Газовые плиты также являются источником вредных веществ, поражающих сердце и легкие.

Реклама

Уберите легковоспламеняющиеся предметы от газовой плиты

Помните о том, что при обогреве помещения газом есть риск перегрева и возгорания мебели рядом. Поэтому стоит внимательно осматривать кухни при альтернативном варианте обогрева.

Угарный газ бесцветен и не имеет запаха. Если у вас нет специальных датчиков, то о его наличии вы сможете узнать только с первыми симптомами отравления. Это головная боль, тошнота, головокружение, учащенное сердцебиение, сухой кашель. В более сложных случаях отравление сопровождается потерей сознания, судорогами, нарушением дыхания, после чего человек может умереть.

Раньше мы писали о том, как пережить зиму, если не будет света и тепла. Больше полезных советов читайте в новости.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров