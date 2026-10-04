В Испании продают целое село по цене квартиры: что входит в стоимость

В Испании продают целое село за 850 тысяч евро

Реклама

В Галисии на северо-западе Испании выставили на продажу очень необычную недвижимость — целое заброшенное село в районе Виана-до-Боло. Село оценили в 850 тысяч евро. Такое объявление появилось на испанском портале Aldeasabandonadas.com.

Об этом пишет Business Insider.

Реклама

В Испании продают целое село по цене квартиры в Варшаве

Судя по опубликованным фото, объект больше напоминает комплекс отдыха или незавершенный бизнес-проект, чем традиционное вымершее село. Эта сумма вполне соразмерна стоимости жилья в Варшаве: за 850 тысяч евро в польской столице можно купить разве что квартиру площадью 107 кв. м или 65-метровые апартаменты на 32-м этаже небоскреба.

Реклама

Зато в Испании за эти деньги предлагают участок площадью 40 тысяч кв. м с 12 зданиями, 11 из которых — жилые дома. Общая полезная площадь жилищного фонда составляет 2160 кв. м, где размещены 44 спальни и 21 ванная.

Кроме того, в стоимость входят часовня, аптека, два складских помещения, главный корпус на 668 кв. м с общими зонами, кухнями, душевыми и санузлами, а также теннисный корт.

Три из одиннадцати домов находятся в удовлетворительном состоянии, а остальные восемь нуждаются в обновлении и реконструкции.

«Красивое природное окружение и удобный доезд. Все удобства расположены рядом», — говорится в описании.

Реклама

Предложение появилось на рынке уже давно, но недавно цену существенно снизили. В 2021 году объект оценивали в 1 млн 113 тысяч евро. Скорее всего, тогда покупатель либо не нашелся, либо не рассчитал свои финансовые возможности для запуска бизнеса. Проект требует дополнительных инвестиций для адаптации под туризм или продажи отдельных долей.

Для инвесторов с меньшим бюджетом в этом же регионе предлагают более компактный объект за 130 тысяч евро. За эти деньги можно купить четыре дома, склады, фермерское хозяйство, гараж и подвал.

Определенным вызовом для развития курортного бизнеса в этом регионе может стать расстояние до побережья моря, ведь Испания прежде всего ассоциируется с пляжным отдыхом. Ближайшие океанические пляжи Атлантики расположены на побережье Галисии — в 170-190 км автодорогами от Виана-до-Боло, что потребует около трех часов езды на машине.

Впрочем, поблизости есть альтернатива для купания — озеро и пляж Прайя-Викела, расположенные в 33 километрах от поселка.

Реклама

Возле «Буковеля» продают дом за небольшие деньги

Напомним, в популярном среди туристов селе Микуличин Ивано-Франковской области, расположенном вблизи курорта «Буковель», выставили на продажу заброшенный жилой дом площадью 75 кв. м за 7200 долларов.

Помещение находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Для сравнения, другие самые бюджетные дома в этом населенном пункте стоят от 80 000 долларов.

Объявленная цена в 7200 долларов касается только самого дома и не включает стоимости земли. Хотя право собственности оформлено и на помещение и на участок площадью 67 соток, за участок придется договариваться отдельно. К территории подведено асфальтированное покрытие, рядом живут соседи, частично протекает ручей с родниковой водой, а в 150 метрах расположен отдых СПА-комплекс.

Новости партнеров

Новости партнеров