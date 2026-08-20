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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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На границе Львовской и Ивано-Франковской областей продают дом с участком за 134 000 грн: как он выглядит (фото)

В Ивано-Франковской области продается дом за 134 000 гривен. В доме две комнаты и кухня.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Дом в Ивано-Франковской области

Дом в Ивано-Франковской области / © OLX

На западе Украины можно приобрести дом за 134 000 гривен. Он расположен в селе на границе Львовской и Ивано-Франковской областей.

Об этом говорится на популярном сайте объявлений.

Что известно о селе на границе Львовской и Ивано-Франковской областей

Село Вишнев в Ивано-Франковской области, где продается дом, небольшое — его население составляет всего 489 человек. Оно расположено в живописной местности между реками Днестр и Свиржа.

Село расположено на границе Львовской и Ивано-Франковской областей / © OLX

Село расположено на границе Львовской и Ивано-Франковской областей / © OLX

В селе есть старая церковь, продуктовый магазин и даже почтовое отделение. Как указано в объявлении о продаже дома, в этом селе также находится колбасный цех, где можно устроиться на работу.

Церковь в деревне / © OLX

Церковь в деревне / © OLX

Из села в областной центр курсируют маршрутки, в соседнем селе есть железнодорожная станция.

Дом за 134 000 гривен: как он выглядит

Именно в этом селе можно купить самый дешевый в Франковской области жилой дом и землю. Площадь помещения составляет 46 квадратных метров.

Дом, который выставлен на продажу / © OLX

Дом, который выставлен на продажу / © OLX

«Дом каменный, построенный из блоков. Имеются две отдельные комнаты и кухня посередине. Трещин в фундаменте и внутри нет. Земля под домом приватизирована. Площадь: 0,04 га + огород. Газа нет. Но в доме есть печь. Проведено электричество, есть действующий счетчик. Рядом с домом есть очищенный колодец с водой. Можно провести воду в дом. В селе есть газ и интернет», — говорится в объявлении.

Сам дом не отремонтирован и требует значительных капиталовложений.

Дом за 134 000 гривен / © OLX

Дом за 134 000 гривен / © OLX

Дом за 134 000 гривен / © OLX

Дом за 134 000 гривен / © OLX

Дом за 134 000 гривен / © OLX

Дом за 134 000 гривен / © OLX

Дом за 134 000 гривен / © OLX

Дом за 134 000 гривен / © OLX

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