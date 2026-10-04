Победительница "Холостяка" похудела на 27 кило после родов и изменилась до неузнаваемости: фото до и после

Инна Белень / © instagram.com/innka_belen

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Победительница «Холостяка-13», блогерша Инна Белень показала, как изменилась ее фигура после рождения дочери.

Так, меньше, чем через полгода после родов блогерша лишилась 27 килограммов, которые набрала во время беременности. Инна Белень стала мамой в апреле 2026 года. Недавно она решила продемонстрировать результат работы над фигурой и опубликовала два фото в Threads, сделанных с разницей в пять месяцев.

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На первом кадре, датированном 27 апреля, вес Инны составил 87 кг. На втором, сделанном 29 сентября, она уже увидела на весах 60 кг. Таким образом, после родов Белень похудела на 27 килограммов и призналась, что до желаемого результата ей осталось лишиться еще трех.

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«За беременность набрала 30 кг (и нет, не жрала, как не в себя). 1 фото 27 апреля — 87 кг. 2 фото 29 сентября — 60 кг. Похудела на 27 кг, осталось 3 кг», — написала блогерша.

Инна Белень — фигура до и после родов

Инна Белень

Вместе с собственным перевоплощением Инна показала и дочь Киру. Судя по ее посту, материнство не стало для нее препятствием в возвращении к привычной форме. Более того, Белень с юмором намекнула, что в будущем снова готова пройти через беременность и набор веса ради еще одного ребенка.

Напомним, дочь стала первым ребенком Инны Белень и ее мужа Ивана Яловенко. Пара знала друг друга еще со школьных лет, однако возобновила общение уже во взрослом возрасте. Их отношения начали развиваться после того, как Инна завершила роман с Александром «Тереном» Будьком после реалити-шоу «Холостяк».

Белень стала избранницей главного героя 13-го сезона «Холостяка» в финале шоу. Впрочем, после завершения проекта их отношения продолжались недолго. В феврале 2025 года Инна и Александр сообщили о разрыве.

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Впоследствии блогерша начала строить отношения с Иваном Яловенко. В конце 2025 года пара объявила о помолвке, а уже в феврале 2026 официально стала супругами и родителями дочери Киры.

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