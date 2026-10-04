"Мне жаль": Полякова резко оценила поведение Потапа и Насти Каменских и отреагировала на скандалы

Оля Полякова, Потап и Настя Каменских

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Украинская певица Оля Полякова высказалась о скандальном тандеме Потапа и Насте Каменских и их деятельности во время полномасштабной войны.

Артистка не стала подробно оценивать решение одиозных коллег, однако призналась, что не понимает их выбор. В частности, Полякова добавила, что Каменских, по ее мнению, потеряла результаты работы, которую еще совсем недавно выстраивала.

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«Я считаю, что они делают какие-то глупости. Но я не хочу обсуждать выбор других людей. Мне просто жаль ту работу, которую Настя проделала во время войны. Она сроила шоу „Я — Україна“. У нее все было в порядке. Для чего это делать, я не понимаю. Я не знаю, как комментировать глупости», — сказала звезда в интервью BBC News Украина.

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Последние месяцы Потап и Настя Каменских регулярно оказываются в центре критики из-за своей публичной деятельности. После начала полномасштабного вторжения артисты некоторое время активно демонстрировали проукраинскую позицию и перешли на украинский язык, однако впоследствии снова начали использовать русский в общении и творчестве.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/lida.kamenskux

Отдельный резонанс вызвало их выступление в июле 2026 года на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Латвии. Потап и Каменских исполняли песни на русском и общались на этом языке. При этом во время выступления артисты не упоминали Украину, что повлекло за собой волну критики среди украинцев.

Не обошлось и без нового скандала из-за языка. На отдыхе артисты опубликовали видео с яхты, где иронически объяснили использование русского «свободой».

Каменских с Потапом также оказались под шквалом критики после интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Певица заявила, что после перехода на украинский язык у него возникла «киста», которую якобы нужно было лечить русским языком. Ее абсурд спровоцировал бурную реакцию. Равно как и признание Потапа о выездах из Украины за границу под прикрытием благотворительности.

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Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Потап и Каменских попали в базу «Миротворца»

В сентябре стало известно и о внесении обоих артистов в базу центра «Миротворец». Первой там появилась карточка Насти Каменских, а на следующий день в базу внесли ее мужа Алексея Потапенко.

В карточках обоих артистов составители ресурса указали, в частности, участие в «актах гуманитарной агрессии против Украины» и в информационно-пропагандистских мероприятиях, которые, по версии «Миротворца», направлены на дестабилизацию общественной жизни.

Напомним, недавно украинцы создали петицию о лишении Потапа звания «заслуженного артиста Украины». Президент Владимир Зеленский уже отреагировал — что он решил.

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