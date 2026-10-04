Бабушке должно было исполниться 95: что известно о двух женщинах, погибших при ударе РФ по Киеву

Киев / Иллюстративный фото / © Associated Press

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В ночь на 30 сентября российский беспилотник попал в частный дом в Святошинском районе Киева . В результате атаки погибли две женщины — 46-летняя и 95-летняя, еще четыре человека получили ранения. По этому сообщению — не просто цифры, а история семьи, жившей в этом доме десятилетиями.

Об этом написала родственница погибших Юлия Гагарина.

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История семьи

Дом построили еще в 1950-х годах два родных брата — в то время на окраине Киева. Его строили на две семьи из кирпича и дерева. Здесь выросли три поколения детей, а семья годами собиралась вместе за семейным столом.

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Среди погибших – 95-летняя Мария, которую родные называли своеобразным «семейным врачом» для всей улицы. Она работала в тубдиспансере, вышла на пенсию уже после 70 лет, а впоследствии помогала ухаживать за внуками.

Накануне трагедии женщина переживала из-за того, что не успела посеять чеснок. Самостоятельно делать это она уже боялась после травмы бедра, полученной незадолго до начала полномасштабной войны.

Другой погибшей стала 46-летняя Евгения — родственница автора истории. За несколько дней до трагедии она отметила день рождения. Женщина любила обустраивать свой дом и перед ударом сделала ремонт в комнате.

В ночь на 30 сентября жители дома знали об угрозе ракетных обстрелов. В доме включили газовый котел, чтобы к утру было тепло. Младшего члена семьи отправили ночевать друг на соседнюю улицу, считая, что там будет безопаснее.

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«Ближе к третьей начали сбивать. Бусинка (любимая собакевич Жени) пряталась у бабушки на кровати. Тетя написала всем очередную перекличку: "Вы как?", увидела отзывы и пошла в туалет. Вышло и следующее, что увидела — кирпичную стену, которая на нее летела», — говорится в сообщении.

По словам родственников, удар пришелся буквально на спальне Евгении и Марии. Взрыв разрушил часть дома, обломки кирпича разбросали по двору, а деревянные перекрытия загорелись. Пожар был ликвидирован еще на следующий день.

Одному из членов семьи удалось спастись, еще одну женщину госпитализировали. Родные отмечают, что ее должны выписать из больницы на похороны дочери и матери.

«Выжить, чтобы хоронить дочь и мать — это не то везение, которого желаешь», — говорится в рассказе семьи.

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Прощание с погибшими состоится в воскресенье, 4 октября, в крематории Байкового кладбища. Начало – в 10:00.

Родные приглашают всех, кто знал Марию и Евгению, прийти и попрощаться с ними.

Напомним, в Святошинском районе Киева российский удар разрушил частный дом , где жили три поколения одной семьи. Погибли три женщины, а единственным выжившим из семьи стал парень, который в ту ночь ночевал у друзей. Взрыв вызвал масштабный пожар, повредил около десяти соседних домов, у людей выбило окна и двери.

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