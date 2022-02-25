В Ірландії мітингарі "зафукали" і взяли "у полон" посла Росії (відео)

В Ірландії мітингарі "зафукали" і взяли "у полон" посла Росії (відео)

Протестувальники блокували авто посла.

У столиці Ірландії Дубліні відбувся мітинг проти війни в Україні під посольством РФ.

Під час мітингу до будівлі посольства на авто прибув посол. Учасники заходу його заблокували а авто накрили прапорами України.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: