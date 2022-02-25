Італія підтримає відключення Росії від SWIFT — Дмитро Кулеба

Також мобільні оператори багатьох країн Європи скасували оплату за телефонні дзвінки до України.
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо запевнив українського колегу, що їхна країна готова підтримати відключення Росії від SWIFT.
Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Мій колега і друг, глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив мене телефоном, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Повна солідарність Італії з Україною. Одна дружня країна, назву якої поки не озвучую, ухвалила рішення надати Україні багато патронів, міни для мінометів та ракети для Градів, щоб зміцнити нашу оборону.
І наостанок - мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України. Такий крок - вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом.
Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час", - написав Кулеба.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.