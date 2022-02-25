Італія підтримає відключення Росії від SWIFT — Дмитро Кулеба

Також мобільні оператори багатьох країн Європи скасували оплату за телефонні дзвінки до України.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо запевнив українського колегу, що їхна країна готова підтримати відключення Росії від SWIFT.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Мій колега і друг, глава італійської дипломатії Луїджі Ді Майо запевнив мене телефоном, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Повна солідарність Італії з Україною. Одна дружня країна, назву якої поки не озвучую, ухвалила рішення надати Україні багато патронів, міни для мінометів та ракети для Градів, щоб зміцнити нашу оборону.

І наостанок - мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України. Такий крок - вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом.

Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час", - написав Кулеба.