На західному кордоні України зріс пасажиропотік - МВС

Значно зросла кількість людей, які виїжджають з України.
Прикордонники повідомляють про збільшення автомобілів на західному кордоні, бажаючих виїхати з України.
Прикордонники збільшили кількість співробітників на пунктах пропуску, повідомляє пресслужба МВС.
"Просимо громадян врахувати дану інформацію під час планування перетину кордону на західній ділянці кордону", - йдеться у повідомленні.
Так, станом на 18:00 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею очікувала така кількість автівок: «Ягодин» - 2500, «Устилуг» - 1400, «Грушів» - 700, «Рава-Руська» - 900, «Угринів» - 1150, «Краківець» - 1200, «Шегині» - 1600, «Смільниця» - 900.
На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом близько 270 автомобілів.
Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок.
На виїзд до Румунії , у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1100 легкових авто.
Нагадаємо, на період дії воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни. Але є винятки.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.