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На західному кордоні України зріс пасажиропотік - МВС

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На західному кордоні України зріс пасажиропотік - МВС

Associated Press

Значно зросла кількість людей, які виїжджають з України.

Прикордонники повідомляють про збільшення автомобілів на західному кордоні, бажаючих виїхати з України.

Прикордонники збільшили кількість співробітників на пунктах пропуску, повідомляє пресслужба МВС. 

"Просимо громадян врахувати дану інформацію під час планування перетину кордону на західній ділянці кордону", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на 18:00 на виїзд з України в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею очікувала така кількість автівок: «Ягодин» - 2500, «Устилуг» - 1400, «Грушів» - 700, «Рава-Руська» - 900, «Угринів» - 1150, «Краківець» - 1200, «Шегині» - 1600, «Смільниця» - 900.

На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом близько 270 автомобілів. 

Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок.

На виїзд до Румунії , у трьох пунктах пропуску, в чергах перебувало понад 1100 легкових авто.

Нагадаємо, на період дії воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі країни. Але є винятки.

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