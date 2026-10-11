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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1334
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2 хв

Прилуки, Краматорськ, Запоріжжя — загинули цілі родини з дітьми: кривавий тиждень в Україні у фото

Цього тижня Україна знову пережила пекельні дні. Росія безжально била по наших містах. Усі важливі події — у фото.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Прилуки

Прилуки / © Associated Press

ТСН.ua зібрав усі важливі події у фото. Як прожила Україна цей тиждень — дивіться далі.

4 жовтня 2026. Росіяни знову атакували Північний міст у Києві. / © Getty Images

4 жовтня 2026. Росіяни знову атакували Північний міст у Києві. / © Getty Images

4 жовтня 2026. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. / © Associated Press

4 жовтня 2026. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. / © Associated Press

5 жовтня 2026. У Краматорську російські FPV-дрони атакували автомобілі швидкої медичної допомоги та багатоквартирний будинок. Унаслідок ударів загинула 49-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення. / © Associated Press

5 жовтня 2026. У Краматорську російські FPV-дрони атакували автомобілі швидкої медичної допомоги та багатоквартирний будинок. Унаслідок ударів загинула 49-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення. / © Associated Press

5 жовтня 2026. Окупаційна армія Росії атакувала Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. Влучання було зафіксовано у Слобідському районі міста. Загинуло щонайменше троє осіб. / © Associated Press

5 жовтня 2026. Окупаційна армія Росії атакувала Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. Влучання було зафіксовано у Слобідському районі міста. Загинуло щонайменше троє осіб. / © Associated Press

6 жовтня 2026. Окупанти вдарили по складському приміщенню в Запоріжжі — один чоловік загинув, жінка дістала поранень. / © Associated Press

6 жовтня 2026. Окупанти вдарили по складському приміщенню в Запоріжжі — один чоловік загинув, жінка дістала поранень. / © Associated Press

7 жовтня 2026. Унаслідок російського ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці в Прилуках загинули щонайменше 20 людей. Серед них цілі родини з дітьми. / © Associated Press

7 жовтня 2026. Унаслідок російського ракетного удару по житловій п’ятиповерхівці в Прилуках загинули щонайменше 20 людей. Серед них цілі родини з дітьми. / © Associated Press

7 жовтня 2026. Унаслідок російської атаки на Кременчук загинули двоє людей, а кількість травмованих зросла до 47, серед них — двоє дітей. / © Getty Images

7 жовтня 2026. Унаслідок російської атаки на Кременчук загинули двоє людей, а кількість травмованих зросла до 47, серед них — двоє дітей. / © Getty Images

8 жовтня 2026. Президент Володимир Зеленський прибув на місце ворожого удару у Прилуках. / © Associated Press

8 жовтня 2026. Президент Володимир Зеленський прибув на місце ворожого удару у Прилуках. / © Associated Press

8 жовтня. Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині, внаслідок удару по двох рейсових автобусах 30 людей загинули і 18 постраждали. / © ДСНС

8 жовтня. Росіяни атакували Краматорськ на Донеччині, внаслідок удару по двох рейсових автобусах 30 людей загинули і 18 постраждали. / © ДСНС

8 жовтня 2026. Ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини. / © ДСНС

8 жовтня 2026. Ворог понад 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини. / © ДСНС

9 жовтня 2026. У Прилуках простились із загиблими внаслідок російського удару. / © Associated Press

9 жовтня 2026. У Прилуках простились із загиблими внаслідок російського удару. / © Associated Press

9 жовтня 2026. Російські військові завдали 1033 удари по території 56 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули. / © Associated Press

9 жовтня 2026. Російські військові завдали 1033 удари по території 56 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули. / © Associated Press

9 жовтня 2026. Російський БпЛА атакував один із торговельних центрів Чернігова. / © ДСНС

9 жовтня 2026. Російський БпЛА атакував один із торговельних центрів Чернігова. / © ДСНС

10 жовтня 2026. Російська армія завдала п’ять ударів КАБами по житлових кварталах в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули 20 осіб, серед них троє дітей. / © Associated Press

10 жовтня 2026. Російська армія завдала п’ять ударів КАБами по житлових кварталах в Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули 20 осіб, серед них троє дітей. / © Associated Press

10 жовтня 2026. Запоріжжя… без слів…. / © ДСНС

10 жовтня 2026. Запоріжжя… без слів…. / © ДСНС

10 жовтня 2026. Унаслідок російської атаки в Оболонському районі Києва постраждали 5 людей, одна з них — у важкому стані. / © ДСНС

10 жовтня 2026. Унаслідок російської атаки в Оболонському районі Києва постраждали 5 людей, одна з них — у важкому стані. / © ДСНС

11 жовтня 2026. Під час контрнаступальної операції «Вівальді» звільнено 125-140 квадратних кілометрів, водночас за останні 2-3 місяці значно зросли втрати росіян. / © Associated Press

11 жовтня 2026. Під час контрнаступальної операції «Вівальді» звільнено 125-140 квадратних кілометрів, водночас за останні 2-3 місяці значно зросли втрати росіян. / © Associated Press

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