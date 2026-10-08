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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3532
Час на прочитання
2 хв

Люди влаштували бунт під ТЦК у Хмельницькому через утримання студента: деталі з місця подій (відео)

Напруженість біля ТЦК у Хмельницькому переросла у спроби зламати паркан та вигуки «ні незаконній мобілізації».

Автори публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
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Мітинг під будівлею ТЦК та СП у Хмельницькому

Мітинг під будівлею ТЦК та СП у Хмельницькому / © скриншот з відео

У Хмельницькому біля будівлі ТЦК та СП спалахнув стихійний мітинг через можливе незаконне утримання 25-річного студента денної форми. Учасники зібрання намагалися ламати паркан, на адресу мітингувальників лунали погрози зброєю.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та прокоментували для ТСН.ua у поліції Хмельницької області.

У Хмельницькому біля одного з ТЦК 8 жовтня зібралися люди через ситуацію з 25-річним студентом Андрієм. За словами присутніх, чоловік прийшов до центру комплектування, щоб оновити військово-облікові дані, однак його нібито не відпускають.

Андрій навчається на денній формі у Кам’янець-Подільському університеті. Крім того, він працює тренером зі спортивної гімнастики та акробатики й проводить заняття більш ніж для 500 дітей.

За інформацією з місцевих пабліків, ситуація біля військкомату загострюється, до установи прибули кілька екіпажів поліції. Учасники мітингу стверджують, що їм погрожували автоматичною зброєю.

На оприлюднених з місця подій відео чути вигуки: «буде відкрито вогонь!», «стріляйте!». Також на кадрах видно, як учасники зібрання намагаються пошкодити паркан і скандують «Ні незаконній мобілізації».

У поліції Хмельницької області підтвердили ТСН.ua, що на місці зібралася група людей.

«Порушень громадського порядку не зафіксовано. Поліція слідкує за дотриманням порядку», — сказала речниця ГУНП в Хмельницькій області Інна Глега.

До слова, на Одещині місцеві жителі арматурою пошкодили службове авто поліції, намагаючись відбити знайомого, якого затримали представники ТЦК через порушення військового обліку. Одного з учасників затримали, йому загрожує до двох років ув’язнення, особи інших встановлюються.

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