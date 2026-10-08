Мітинг біля ТЦК у Хмельницькому: люди вимагають відпустити 25-річного студента

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У Хмельницькому 8 жовтня біля ТЦК та СП спалахнув стихійний мітинг через можливе незаконне утримання 25-річного студента денної форми та тренера Андрія. За словами учасників, чоловік прийшов оновити дані, але його не випускають. Люди намагалися ламати паркан і скандували «Ні незаконній мобілізації», а на відео чути погрози зброєю. У поліції підтвердили факт зібрання, зазначивши, що порушень порядку немає і правоохоронці стежать за ситуацією.