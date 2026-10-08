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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
71

Митинг возле ТЦК в Хмельницком: люди требуют отпустить 25-летнего студента

Митинг возле ТЦК в Хмельницком: люди требуют отпустить 25-летнего студента

Митинг возле ТЦК в Хмельницком: люди требуют отпустить 25-летнего студента

В Хмельницком 8 октября возле ТЦК и СП вспыхнул стихийный митинг из-за возможного незаконного содержания 25-летнего студента дневной формы и тренера Андрея. По словам участников, мужчина пришел обновить данные, но его не отпускают. Люди пытались ломать забор и скандировали «Нет незаконной мобилизации», а на видео слышны угрозы оружием. В полиции подтвердили факт собрания, отметив, что нарушений порядка нет и правоохранители следят за ситуацией.

Дата публикации
Количество просмотров
71

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