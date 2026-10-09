Землю накроет магнитная буря 9 октября: ожидается сильный удар

Магнитная буря / © ТСН.ua

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Сегодня, 9 октября, магнитная буря усилилась и достигла красного уровня — К-индекс 5.7. Случилось это поток солнечной плазмы, атакующий Землю.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Ожидается, что во время первого прогнозируемого интервала Земли достанется корональный выброс массы (CME), который произошел 6 октября. Это может привести к активной геомагнитной обстановке и магнитной буре уровня G1. Кое-где даже возможно усиление к G2.

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По данным ученых, повышенная геомагнитная активность может сохраняться и в течение второго интервала, но постепенно должна вернуться на спокойный уровень.

Магнитная буря 9 октября. Фото: Meteoagent.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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