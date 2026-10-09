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Землю накроет магнитная буря 9 октября: ожидается сильный удар
Ученые прогнозируют уровень G1 и возможное усиление к G2.
Сегодня, 9 октября, магнитная буря усилилась и достигла красного уровня — К-индекс 5.7. Случилось это поток солнечной плазмы, атакующий Землю.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
Ожидается, что во время первого прогнозируемого интервала Земли достанется корональный выброс массы (CME), который произошел 6 октября. Это может привести к активной геомагнитной обстановке и магнитной буре уровня G1. Кое-где даже возможно усиление к G2.
По данным ученых, повышенная геомагнитная активность может сохраняться и в течение второго интервала, но постепенно должна вернуться на спокойный уровень.
Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:
соблюдать режим сна;
пить достаточно воды;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
больше гулять на свежем воздухе;
ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;
контролировать АД.