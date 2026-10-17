США предлагают разморозить активы РФ: Зеленский объяснил, есть ли риски

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что замороженные российские активы в настоящее время находятся под контролем Европы и в безопасности. В то же время существует риск, что Москва будет пытаться вернуть часть этих средств.

Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов.

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В частности, журналисты спросили Зеленского о сообщениях СМИ, согласно которым США якобы предложили европейским странам разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры с РФ. Также у президента поинтересовались, готовы ли европейские партнеры согласиться на такой шаг и на каких условиях.

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В ответ Зеленский отметил, что подробно обсудил вопрос о замороженных российских средствах с представителями Бельгии и лидерами Европейского Союза.

«Что касается замороженных активов, я также подробно обсудил этот вопрос и с Бельгией, и выразил благодарность премьеру, его команде, а также лидерам ЕС. Все понимают, что существует риск того, что Россия сделает всё, чтобы через тех или иных партнёров попытаться забрать себе частично замороженные активы. Да, это правда. У нас есть такая информация, но, опять же, мы обсудили детали с европейцами. Сегодня это находится под контролем, полностью под контролем Европы. А значит, на сегодняшний день это в безопасности. Спасибо всем партнерам», — отметил президент.

Размораживание активов РФ — что известно о предложении США

Ранее издание Financial Times со ссылкой на четырех осведомленных о ситуации источников сообщило, что представители президента США Дональда Трампа предложили разморозить часть российских активов и передать их под контроль Вашингтона, чтобы возобновить мирные переговоры. Это предложение вызвало беспокойство в Украине, а европейские партнеры его отклонили.

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что замороженные активы РФ должны оставаться под контролем Европы, а решения об их дальнейшем использовании должны принимать сами европейцы.

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