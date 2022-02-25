Британия введет санкции против Путина и Лаврова

Британия введет санкции против Путина и Лаврова

Ограничение будут приняты в дополнение к объявленным ранее.

Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова за войну против Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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"Великобритания в ближайшее время введет санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к пакету санкций, о котором Лондон объявил вчера", – сообщили в пресс-службе правительства.

Джонсон осудил агрессию на Россию против Украины. Он подчеркнул, что после этого нападения нормализация отношений с Москвой невозможна.