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На Волыни воздушная тревога

На Волыни воздушная тревога

На Волыни – воздушная тревога. Все – в укрытие!

"Внимание. Воздушная тревога. Все в укрытие", — сообщили в Волынской ОГА.

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