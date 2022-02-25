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На Волыни воздушная тревога

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На Волыни воздушная тревога

Фото из открытых источников

На Волыни – воздушная тревога. Все – в укрытие!

"Внимание. Воздушная тревога. Все в укрытие", — сообщили в Волынской ОГА.

Отметим:

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