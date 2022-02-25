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На Волині повітряна тривога

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На Волині повітряна тривога

Фото з відкритих джерел

На Волині повітряна тривога. Всі – в укриття!

"Увага. Повітряна тривога. Всі в укриття", – повідомили у Волинській ОДА.

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