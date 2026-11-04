Астрологічний прогноз на 4 листопада

Мушлі / © www.credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні не варто поспішати, і починати щось нове. Краще провести день без метушні. Можна завершувати раніше відкладені справи.

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Символ дня: мушля.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений та його відтінки.

Щасливі камені дня: котяче око, рожевий мармур.

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За які частини тіла відповідає: органи слуху, нервова система.

Хвороби дня: рецидиви старих хронічних проблем.

Харчування дня: варто уникати важкої, грубої чи жирної їжі.

Стрижка дня: стрижка цього дня небажана, вона може негативно впливати на здоровʼя, також не рекомендоване фарбування волосся.

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Магія і містика дня: час зосередження, споглядання, пошуку внутрішньої мудрості, духовного очищення та сповільнення темпу.

Сни дня: добрий знак, якщо цього дня уві сні ви плакали чи переживали катарсис.

Табу дня: не можна поспішати та метушитися.

Цитата дня: «Ходи тільки по лінії найбільшого опору — і ти пізнаєш світ» (Іван Багряний)

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