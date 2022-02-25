Чернігів контролюється ЗСУ — голова ОДА

У деяких населених пунктах області стоїть техніка противника.

Незважаючи на те, що біля Чернігова ворог посилює свої позиції, місто — українське і перебуває під контролем ЗСУ.

Про це розповів голова Чернігівської ОДА В'яслев Чаус.

"Шановні мешканці Чернігівщини, перше і найголовніше – Чернігів український і повністю котрольований ЗСУ", – заявив він.

За словами Чауса, у деяких населених пунктах області стоїть техніка противника, проте бійці ЗСУ завдають по ній ударів.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко розповів про ситуацію в місті станом на 20 годину 25 лютого, пише "Суспільне".

"У нас була важка доба. Є 5 поранених, один поранений в стані середньої важкості. Його життю зараз нічого не загрожує, 4 поранених трішки легша ситуація, усі прооперовані. В другій лікарні міста є в достатній кількості запаси крові та медикаментів", – зазначив мер Чернігова.