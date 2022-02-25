Чернигов контролируется ВСУ — глава ОГА

В некоторых населённых пунктах области стоит техника противника.
Несмотря на то, что у Чернигова враг усиливает свои позиции, город — украинский и находится под контролем ВСУ.
Об этом рассказал глава Черниговской ОГА Вяслев Чаус.
"Уважаемые жители Черниговщины, первое и самое главное – Чернигов украинский и полностью контролируемый ВСУ", – заявил он.
По словам Чауса, в некоторых населенных пунктах области стоит техника противника, однако бойцы ВСУ наносят по ней удары.
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в городе по состоянию на 20 часов 25 февраля, пишет "Общественное".
"У нас были тяжелые сутки. Есть 5 раненых, один раненный в состоянии средней тяжести. Его жизни сейчас ничего не угрожает, 4 раненых немного легче ситуация, все прооперированы. Во второй больнице города есть в достаточном количестве запасы крови и медикаментов", — отметил мэр Чернигова.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.