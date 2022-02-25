Чернигов контролируется ВСУ — глава ОГА

В некоторых населённых пунктах области стоит техника противника.

Несмотря на то, что у Чернигова враг усиливает свои позиции, город — украинский и находится под контролем ВСУ.

Об этом рассказал глава Черниговской ОГА Вяслев Чаус.

"Уважаемые жители Черниговщины, первое и самое главное – Чернигов украинский и полностью контролируемый ВСУ", – заявил он.

По словам Чауса, в некоторых населенных пунктах области стоит техника противника, однако бойцы ВСУ наносят по ней удары.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко рассказал о ситуации в городе по состоянию на 20 часов 25 февраля, пишет "Общественное".

"У нас были тяжелые сутки. Есть 5 раненых, один раненный в состоянии средней тяжести. Его жизни сейчас ничего не угрожает, 4 раненых немного легче ситуация, все прооперированы. Во второй больнице города есть в достаточном количестве запасы крови и медикаментов", — отметил мэр Чернигова.