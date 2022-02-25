В ООН прогнозируют до 5 миллионов беженцев из Украины

В ООН прогнозируют до 5 миллионов беженцев из Украины

Несколько тысяч украинцев уже нашли убежище в соседних странах.

Региональный директор ЮНИСЕФ для Европы и Центральной Азии Афшан Хан считает, что из-за невзгод войны, которую развязал Путин против Украины, наше государство может покинуть до 5 миллионов граждан

Как передает Reuters, об этом он заявил на брифинге ООН в Женеве.

По его словам, покинуть страну украинцев может заставить нехватка топлива, наличных денег и медицинского обеспечения, которая уже чувствуется в некоторых частях Украины в связи с вторжением России.

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"Мы рассматриваем диапазоны от 1 до 3 миллионов в Польше... Сценарий от 1 до 5 миллионов, включая все окружающие страны", — поделился Афшан Хан прогнозами по количеству беженцев из Украины

Представитель агентства ООН по делам беженцев Шабиа Мантуо отметила, что уже по меньшей мере 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Украине после того, как Россия начала нападение в четверг, 24 февраля. Несколько тысяч уже нашли убежище, в частности, в соседних странах – Молдове, Румынии и Польше.

Напомним, граждане Украины получили возможность въезжать на территорию Республики Молдова с внутренними документами, удостоверяющими личность, и без обязательного предъявления сертификата Covid-19.

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