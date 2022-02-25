Польша развернула около границы девять пунктов приема беженцев

Один из пунктов – на железнодорожном вокзале в Перемышле.

Польша у украинской границы развернула девять пунктов приема беженцев.

Об этом сообщает "Польское радио"

Пункты приемки работают в городах Дорогуск, Долгобычев, Зосин и Гребенни на Люблинщине и возле Корчова, Медики, Будомежа и Кроссенко на Подкарпатье.

Девятый пункт будет открыт на железнодорожном вокзале в Перемышле. По словам подкарпатского воеводы Эва Лениарт, это пункты первого обеспечения. Там можно получить информацию, питание, медицинскую помощь и отдохнуть. После этого беженцев могут отправиться в места пребывания в Польше, определенные самостоятельно или воеводами.

Лениарт отмечает: человек, который пересекает границу, должен сообщить, что убегает от войны и нуждается в международной защите. После этого его направляют в пункт приема и предоставляют транспорт.

В свою очередь, люблинский воевода Лех Справка сообщил об открытии пунктов приема, оказывающих помощь пострадавшим от боевых действий в Украине. По его словам, в воеводстве есть соответствующая база размещения в регионе, куда будут направлены беженцы.

Как сообщалось, Польша выразила готовность принять у себя мигрантов из Украины, а также раненых для лечения в медицинских учреждениях. Кроме того, соседняя страна готовит медицинский поезд для перевозки раненых в результате вооруженных действий в Украине. В 120 польских медицинских учреждениях готовят кровати.