Россия выпустила по Украине 160 ракет — Пентагон

Большинство – это баллистические ракеты.
Российские войска выпустили над Украиной более 160 ракет с наземных и морских платформ.
Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Пентагон.
По словам представителя американского оборонного ведомства, большинство выпущенных снарядов – это баллистические ракеты малой дальности. Впрочем, авиаудары также включали соединение крылатых ракет и ракет средней дальности.
В Пентагоне считают, что войска Кремля с утра 24 февраля приблизились к Киеву. Но в американском оборонном ведомстве подчеркивают, что продвижение вглубь или дальше на запад еще не наблюдалось.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн