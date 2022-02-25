Россия выпустила по Украине 160 ракет — Пентагон

Большинство – это баллистические ракеты.

Российские войска выпустили над Украиной более 160 ракет с наземных и морских платформ.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Пентагон.

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По словам представителя американского оборонного ведомства, большинство выпущенных снарядов – это баллистические ракеты малой дальности. Впрочем, авиаудары также включали соединение крылатых ракет и ракет средней дальности.

В Пентагоне считают, что войска Кремля с утра 24 февраля приблизились к Киеву. Но в американском оборонном ведомстве подчеркивают, что продвижение вглубь или дальше на запад еще не наблюдалось.