К северу от Киева идет бой с россиянами: взорван мост

Танки РФ двигаются на столицу.
Вблизи Иванкова Киевской области идет бой между украинскими военными и российскими оккупационными силами.
Как сообщает издание УП со ссылкой на источники в Генеральном штабе Украины, в сторону Киева двигаются российские танки.
Известно о взорванном мосте для остановки наступления РФ.
Отметим, что Иванков находится в половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.
Также Алексей Арестович сообщает, что кафиры пытаются прорваться со стороны Дымера, Киевской области.