К северу от Киева идет бой с россиянами: взорван мост

К северу от Киева идет бой с россиянами: взорван мост

Танки РФ двигаются на столицу.

Вблизи Иванкова Киевской области идет бой между украинскими военными и российскими оккупационными силами.

Как сообщает издание УП со ссылкой на источники в Генеральном штабе Украины, в сторону Киева двигаются российские танки.

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Известно о взорванном мосте для остановки наступления РФ.

Отметим, что Иванков находится в половине пути от границы до Киева. После него открывается возможность наступать на Киев через Вышгород.

Также Алексей Арестович сообщает, что кафиры пытаются прорваться со стороны Дымера, Киевской области.