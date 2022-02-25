На північ від Києва триває бій із росіянами: підірвано міст

На північ від Києва триває бій із росіянами: підірвано міст

Танки РФ рухаються на столицю.

Поблизу Іванкова Київської області триває бій між українськими військовими та російськими окупаційним силами.

Як повідомляє видання УП із посиланням на джерела в Генеральному штабі України, у бік Києва рухаються російські танки.

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Відомо про підірваний міст для зупинення наступу РФ.

Зазначимо, що Іванків розташований на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

Також Олексій Арестович повідомляє, що окупанти намагаються прорватися з боку Димера, Київської області.