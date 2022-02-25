Правоохранители призвали украинцев уничтожать маячки для наведения ракет

Людей просят выводить их из строя.

Правоохранители Ровенщины обратились с просьбой к местным жителям и всем украинским обнаруживать и уничтожать маяки для наведения ракет.

Об этом сообщается в фейсбуке Ровенского отделения полиции.

"Просим обращать внимание на такие предметы. Маяки для наведения. При обнаружении выводить из строя или сообщать о таких «находках» в Нацполицию Украины", — говорится в обращении.

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