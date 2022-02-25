Patreon объяснил, почему удалил страницу "Повернись живим"

Patreon отметил, что кампанию во время расследования приостановили.
Портал Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", потому что платформа не позволяет собранные с ее помощью средства использовать для поддержания насилия или приобретения военной техники.
"Мы понимаем желание людей поддержать гуманитарную деятельность в Украине. Patreon не позволяет использовать средства, собранные на платформе, для поддержания насилия или приобретения военной техники. Мы остановили кампанию во время расследования. Если страница удаляется после расследования, мы всегда отправляем создателю оставшиеся средства., или возвращаем все взносы", — говорится в сообщении Patreon в Twitter
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.