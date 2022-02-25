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Patreon объяснил, почему удалил страницу "Повернись живим"

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Patreon объяснил, почему удалил страницу "Повернись живим"

УНИАН

Patreon отметил, что кампанию во время расследования приостановили.

Портал Patreon удалил страницу фонда "Повернись живим", потому что платформа не позволяет собранные с ее помощью средства использовать для поддержания насилия или приобретения военной техники.

"Мы понимаем желание людей поддержать гуманитарную деятельность в Украине. Patreon не позволяет использовать средства, собранные на платформе, для поддержания насилия или приобретения военной техники. Мы остановили кампанию во время расследования. Если страница удаляется после расследования, мы всегда отправляем создателю оставшиеся средства., или возвращаем все взносы", — говорится в сообщении Patreon в Twitter

Как сообщалось, интернет-платформа Patreon удалила страницу фонда «Вернись живым», который помогает украинским военным.

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