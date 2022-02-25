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Астрологический прогноз на 25 февраля

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Астрологический прогноз на 25 февраля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: принимая серьезные решения, необходимо прислушиваться к своему внутреннему голосу – он даст единственно правильный совет. День благоприятен для торговли, но продажи окажутся куда более успешными, чем покупки. Не стоит также давать деньги в долг – с их возвратом могут возникнуть проблемы. 

Символ дня: кувшин с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: изумрудный. 

Счастливые камни дня: тигровый, кошачий и соколиный глаз. 

За какую часть тела отвечает: колени. 

Болезни дня: необходимо беречь от переохлаждения и воспалений уши и глаза. 

Афоризм дня: "Надо выбирать между тем, к чему привыкли, и тем, к чему тянет" (Паоло Коэльо). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Брак и отношения дня: неблагоприятное время для заключения брака – во время церемонии что-то может пойти не так, и это станет плохой приметой. 

Магия и мистика дня: можно заниматься медитацией и гадать на картах Таро. 

Табу дня: необходимо соблюдать осторожность по отношению к воде – как в реке или море, так и в стакане.

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