Астрологічний прогноз на 25 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ухвалюючи серйозні рішення, необхідно дослухатися до свого внутрішнього голосу – він дасть єдино правильну пораду. День сприятливий для торгівлі, але продажі виявляться значно успішнішими, ніж покупки. Не варто також давати гроші у борг – з їхнім поверненням можуть виникнути проблеми.

Символ дня: глечик з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: сприятливий день для активних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове, котяче та соколине око.

За яку частину тіла відповідає: коліна.

Хвороби дня: необхідно берегти від переохолодження та запалень вуха та очі.

Афоризм дня: "Треба обирати між тим, до чого звикли, і тим, до чого тягне" (Паоло Коельо).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб та стосунки дня: несприятливий час для укладення шлюбу – під час церемонії щось може піти не так, і це стане поганою прикметою.

Магія та містика дня: можна займатися медитацією і ворожити на картах Таро.

Табу дня: необхідно дотримуватись обережності до води – як у річці чи морі, так і у склянці.

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