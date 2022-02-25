ООН направить до України гуманітарну допомогу

Поставчання будуть відбуватися у складних безпекових умовах.
ООН направить гуманітарну допомогу Україні. Про це було домовлено під час розмови державного секретаря США Ентоні Блінкена і генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша.
За словами Блінкена, міжнародна спільнота зосереджена на нагальних гуманітарних потребах України після у відповідь на навмисний, неспровокований і невиправданий напад Росії.
Блінкен подякував ООН за те, що допомога буде надана, незважаючи на надзвичайно небезпечні та складні обставини.
In response to Russia’s premeditated, unprovoked, and unjustified attack, we are focused on Ukraine's urgent humanitarian needs. I thanked @AntonioGuterres for the @UN's commitment to deliver assistance in Ukraine despite extremely dangerous and difficult circumstances.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 25, 2022