ООН направить до України гуманітарну допомогу

Поставчання будуть відбуватися у складних безпекових умовах.

ООН направить гуманітарну допомогу Україні. Про це було домовлено під час розмови державного секретаря США Ентоні Блінкена і генерального секретаря ООН Антоніо Гуттереша.

За словами Блінкена, міжнародна спільнота зосереджена на нагальних гуманітарних потребах України після у відповідь на навмисний, неспровокований і невиправданий напад Росії.

Блінкен подякував ООН за те, що допомога буде надана, незважаючи на надзвичайно небезпечні та складні обставини.