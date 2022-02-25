НАТО скликає екстрений саміт через ситуацію в Україні

На саміті обговорять подальші дії щодо росії.
НАТО 25 лютого о 16:00 за київським часом проведе віртуальний саміт для обговорення ситуації з безпеки, що склалася після нападу Росії на Україну, та проведе консультації за статтею 4 Вашингтонського договору за запитом великої групи країн на східному фланзі Альянсу.
Раніше про проведення саміту заявляв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Тепере стало відомо про час проведення.
"Ми будемо продовжувати робити все, що є необхідним, щоб захистити Альянс від агресії. Я скликаю віртуальний саміт лідерів країн НАТО, щоб обговорити шлях вперед. Росія зараз постане перед високою ціною та важкими наслідками, що будуть застосовані з боку усього міжнародної спільноти", - сказав Єнс Столтенберг.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.