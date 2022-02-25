НАТО скликає екстрений саміт через ситуацію в Україні

На саміті обговорять подальші дії щодо росії.

НАТО 25 лютого о 16:00 за київським часом проведе віртуальний саміт для обговорення ситуації з безпеки, що склалася після нападу Росії на Україну, та проведе консультації за статтею 4 Вашингтонського договору за запитом великої групи країн на східному фланзі Альянсу.

Раніше про проведення саміту заявляв генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Тепере стало відомо про час проведення.

"Ми будемо продовжувати робити все, що є необхідним, щоб захистити Альянс від агресії. Я скликаю віртуальний саміт лідерів країн НАТО, щоб обговорити шлях вперед. Росія зараз постане перед високою ціною та важкими наслідками, що будуть застосовані з боку усього міжнародної спільноти", - сказав Єнс Столтенберг.