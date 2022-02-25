Макрон передав Путіну прохання Зеленського про переговори

Макрон заявив про необхідність збереження каналів для контактів з РФ, щоб досягти перемир'я в Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним передав йому прохання президента України Володимира Зеленського про переговори.
Про це пише "Інтерфакс".
"У мене відбулася щира, пряма та швидка розмова з президентом Путіним на прохання президента Зеленського, щоб насамперед попросити його про зупинення боїв у найкоротші терміни, але особливо запропонувати йому переговори, просити його про переговори з президентом Зеленським", — сказав Макрон.
За словами французького президента, Зеленському не вдалося зв'язатися із Путіним.
"Я одночасно передав ясним чином це послання Франції Російської Федерації і також передав послання українського президента російському президенту. Як ви бачите зараз, це не мало результату, тому що російський президент обрав війну", — продовжив Макрон.
Макрон також заявив про необхідність збереження каналів для контактів з РФ, щоб досягти перемир'я в Україні.
"І я думаю, що в мою відповідальність входить, по-перше, робити такі ініціативи, коли про них просить Україна. А також, засуджуючи (Росію – ред), застосовуючи санкції, залишати відкритим цей шлях (для контактів – ред.), щоб Коли умови це дозволять, ми змогли б домогтися припинення бойових дій", — пояснив президент Франції.
Але Макрон підкреслив, що зараз Росія свідомо обрала інший шлях.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.