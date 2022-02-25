Макрон передав Путіну прохання Зеленського про переговори

Макрон заявив про необхідність збереження каналів для контактів з РФ, щоб досягти перемир'я в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним передав йому прохання президента України Володимира Зеленського про переговори.

Про це пише "Інтерфакс".

"У мене відбулася щира, пряма та швидка розмова з президентом Путіним на прохання президента Зеленського, щоб насамперед попросити його про зупинення боїв у найкоротші терміни, але особливо запропонувати йому переговори, просити його про переговори з президентом Зеленським", — сказав Макрон.

За словами французького президента, Зеленському не вдалося зв'язатися із Путіним.

"Я одночасно передав ясним чином це послання Франції Російської Федерації і також передав послання українського президента російському президенту. Як ви бачите зараз, це не мало результату, тому що російський президент обрав війну", — продовжив Макрон.

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Макрон також заявив про необхідність збереження каналів для контактів з РФ, щоб досягти перемир'я в Україні.

"І я думаю, що в мою відповідальність входить, по-перше, робити такі ініціативи, коли про них просить Україна. А також, засуджуючи (Росію – ред), застосовуючи санкції, залишати відкритим цей шлях (для контактів – ред.), щоб Коли умови це дозволять, ми змогли б домогтися припинення бойових дій", — пояснив президент Франції.

Але Макрон підкреслив, що зараз Росія свідомо обрала інший шлях.