Макрон передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Макрон заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, чтобы добиться перемирия в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.

Об этом пишет "Интерфакс".

"У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским", - сказал Макрон.

По словам французского президента, Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

"Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну", - продолжил Макрон.

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Макрон также заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, чтобы добиться перемирия на Украине.

"И я думаю, что в мою ответственность входит, во-первых, предпринимать такие инициативы, когда о них просит Украина. А также, осуждая (Россию - ред), применяя санкции, оставлять открытым этот путь (для контактов - ред.), чтобы, когда условия это позволят, мы смогли бы добиться прекращения боевых действий", - объяснил президент Франции.

Но Макрон подчеркнул, что на данный момент Россия сознательно выбрала иной путь.