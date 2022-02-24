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Макрон призвал Путина прекратить военные действия

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Макрон призвал Путина прекратить военные действия

Associated Press

Макрон подчеркнул, что Париж солидарен с Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента страны-агрессора России немедленно прекратить военные действия против Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия. Франция солидарна с Украиной. Он поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы покончить с войной", — написал Макрон.

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