Макрон призвал Путина прекратить военные действия

Макрон подчеркнул, что Париж солидарен с Украиной.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента страны-агрессора России немедленно прекратить военные действия против Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

La France condamne fermement la décision de la rusia de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit metry immédiatement fin à ses operaciones militaires. -- Emmanuel Macron ( @ Emmanuel Macron ) February 24, 2022

"Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной. Россия должна немедленно прекратить военные действия. Франция солидарна с Украиной. Он поддерживает украинцев и работает со своими партнерами и союзниками, чтобы покончить с войной", — написал Макрон.