В Одессе и области все спокойно – ОК "Юг"

В Одессе и области все спокойно – ОК "Юг"

Военнослужащие работают в усиленном режиме.

По состоянию на 7.30 24 февраля на территории Одесской области никаких угроз вторжения военных РФ нет.

Об этом "Суспільне" сказал начальник службы по связям с общественностью ОК "Юг" Анатолий Будяшевский.

По его словам, все военнослужащие командования вышли на службу. Они работают в усиленном режиме.

"Ни в области, ни в городе ничего не было. Офицеры совершили объезд и все спокойно", — сказал он.