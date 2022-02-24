В Одесі та області все спокійно - ОК "Південь"

В Одесі та області все спокійно - ОК "Південь"

Військовослужбовці працюють у посиленому режимі.

Станом на 7:30 24 лютого на території Одеської області ніяких загроз вторгнення військових РФ немає.

Про це "Суспільне" сказав начальник служби зі зв'язків з громадськістю ОК "Південь" Анатолій Будяшевський.

З його слів, наразі усі військовослужбовці командування вийшли на службу. Вони працюють у посиленому режимі.

"Ані в області, ані у місті нічого не було. Офіцери зробили об'їзд і все спокійно", - сказав він.