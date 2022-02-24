У Тернополі зупинили громадський транспорт: названа причина

Громадський транспорт у Тернополі зупинили у цілях безпеки
У Тернополі зупинили громадський транспорт.
Про це у Facebook повідомив очільник міста Сергій Надал.
"Ми змушені зупинити громадський транспорт у Тернополі в цілях безпеки – таке рішення ради оборони Тернопільської області. Закликаю вас: без необхідності не виходьте з дому!", - йдеться у повідомленні.
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