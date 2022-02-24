Об’єкти енергосистеми України під посиленою охороною

Енергосистема працює без збоїв.
Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».
Диспетчерські центри та всі інші підрозділи Компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.
"Об’єкти магістральної магістральної мережі на поточний момент функціонують без перебоїв. НЕК «Укренерго» спільно з правоохоронними органами посилило їх охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури компанії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 24 лютого енергосистема розпочала роботу в ізольованому режимі. Україна призупинила експорт та імпорт електроенергії.
Робота в ізольованому режимі передбачена в рамках майбутнього приєднання України до енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E).
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