Об’єкти енергосистеми України під посиленою охороною

Енергосистема працює без збоїв.

Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго».

Диспетчерські центри та всі інші підрозділи Компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.

"Об’єкти магістральної магістральної мережі на поточний момент функціонують без перебоїв. НЕК «Укренерго» спільно з правоохоронними органами посилило їх охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури компанії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого енергосистема розпочала роботу в ізольованому режимі. Україна призупинила експорт та імпорт електроенергії.

Робота в ізольованому режимі передбачена в рамках майбутнього приєднання України до енергосистеми континентальної Європи (ENTSO-E).

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