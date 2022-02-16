ЄС надасть Україні додаткові 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги - президент Євроради

Мішель наголосив, що ЄС не залишить Україну наодинці в такий період.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ЄС мобілізував додаткові 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Мішеля, у 2014 році українці обрали свободу, демократію та верховенство права, і ЄС підтримав цей вибір.

"Сьогодні ми не залишимо Україну наодинці . ЄС мобілізував додаткові 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. І я пропоную скликати конференцію донорів для підтримки економічної стабільності України", — написав Шарль Мішель.

Нагадаємо, раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю у сфері енергетики.

Відтак, Швеція разом із Британією, Канадою, Швейцарією і США запустила новий фонд для "зміцнення стійкості" України у південно-східному регіоні.

Крім того, Франція надала Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, проте з умовою, що ці кошти можуть бути використані на конкретні проєкти розвитку і лише після погодження французької сторони.