ЕС предоставит Украине дополнительные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи – президент Евросовета

Мишель подчеркнул, что ЕС не оставит Украину в одиночку в такой период.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что ЕС мобилизовал дополнительные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Мишеля, в 2014 году украинцы избрали свободу, демократию и верховенство права и ЕС поддержал этот выбор.

"Сегодня мы не оставим Украину в одиночку. ЕС мобилизовал дополнительные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. И я предлагаю созвать конференцию доноров для поддержания экономической стабильности Украины", — написал Шарль Мишель.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Брюсселя поддерживать Киев финансово и усиливать сотрудничество в сфере энергетики.

Швеция вместе с Британией, Канадой, Швейцарией и США запустила новый фонд для "укрепления устойчивости" Украины в юго-восточном регионе.

Кроме того, Франция предоставила Украине 1,2 млрд. евро программного финансирования, однако с условием, что эти средства могут быть использованы на конкретные проекты развития и только после согласования французской стороны.