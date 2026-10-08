ЕС решил ужесточить санкции против России за войну против Украины: подробности

В ЕС приняли решение расширить санкции против РФ / © Unsplash

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Европейский Союз расширяет санкции против России. Послы стран-членов одобрили самый крупный пакет индивидуальных ограничений с начала полномасштабной войны. В «черные списки» попали почти 1600 человек и компаний.

Что изменят для России новые санкции и как будут действовать ограничения — в материале корреспондентки «Радио Свобода» в Брюсселе Зояны Степаненко, подготовленном специально для ТСН.

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Рекордный список и удар по российскому ВПК

В Брюсселе установили своеобразный рекорд по санкциям. Столько фамилий и названий предприятий, причастных к подрыву территориальной целостности Украины, за один раз в черных списках еще не появлялось: почти 750 физических лиц и более 800 компаний.

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Там нет громких, широко известных имен — известные российские политики, чиновники, бизнесмены и медийные деятели уже давно находятся под европейскими санкциями.

В новом списке — преимущественно руководители предприятий, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Им будет запрещен въезд в Евросоюз, а их активы на его территории (при наличии) будут заморожены.

Сами предприятия также оказались в этом списке. Помимо замораживания активов, европейскому бизнесу запретят финансировать эти компании или предоставлять им другие экономические ресурсы.

Под санкции попадают:

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судостроительные предприятия;

авиационные заводы;

текстильные предприятия;

научно-исследовательские институты.

Все эти объекты были взяты из перечня, недавно составленного российским правительством, которое отнесло их к военно-промышленному комплексу для получения государственных субсидий. Для Брюсселя это стало прямым поводом считать их частью российского ВПК, а значит — винтиками российской военной машины.

Процедура утверждения и отраслевые ограничения

В настоящее время под санкциями Евросоюза в связи с российской агрессией против Украины находятся более трёх тысяч физических и юридических лиц. Таким образом, этот список увеличится примерно наполовину.

Формально санкции ещё должны быть одобрены министрами иностранных дел стран ЕС. Ожидается, что они сделают это на следующей неделе. После этого решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и официально вступит в силу.

Более ощутимый удар по российской экономике наносят не персональные ограничения, а секторальные экономические санкции. Но с каждым новым пакетом согласовывать их в Евросоюзе становится всё сложнее, ведь новые ограничения всё чаще затрагивают экономические интересы отдельных государств-членов.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ! УДАР по АВТОБУСУ! МНОЖЕСТВО ПОГИБШИХ! ПРЯМОЙ ЭФИР из Киева и ПРИЛУК! | ТСН 11:00 8 октября

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