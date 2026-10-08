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Обрушился семиэтажный дом, три этажа под завалами: есть погибшие
В Стамбуле частично обрушились семиэтажное здание. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы
В Стамбуле обрушился семиэтажный жилой дом. Как сообщил губернатор провинции Давут Гюль, под завалами находятся люди. По последним данным, погибли два человека.
Об этом пишет CNN.
Дом построен в 1987 году, в 12 квартирах проживают 33 человека, уточнил Гюль. Есть риск обрушения других этажей.
Работа спасателей на месте обрушения продолжается. Три человека освобождены из-под завалов — среди спасенных — подросток 14 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Напомним, в Стамбуле внезапно обрушился трехэтажный жилой дом, стена которого упала прямо на проезжую часть улицы. По предварительным данным местных властей, один человек погиб, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших — 6-месячная девочка.