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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Обрушился семиэтажный дом, три этажа под завалами: есть погибшие

В Стамбуле частично обрушились семиэтажное здание. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Инцидент произошел сегодня около 05:40

Инцидент произошел сегодня около 05:40 / © Getty Images

В Стамбуле обрушился семиэтажный жилой дом. Как сообщил губернатор провинции Давут Гюль, под завалами находятся люди. По последним данным, погибли два человека.

Об этом пишет CNN.

Дом построен в 1987 году, в 12 квартирах проживают 33 человека, уточнил Гюль. Есть риск обрушения других этажей.

Работа спасателей на месте обрушения продолжается. Три человека освобождены из-под завалов — среди спасенных — подросток 14 лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия направлены многочисленные поисково-спасательные отряды / © Getty Images

На место происшествия направлены многочисленные поисково-спасательные отряды / © Getty Images

Напомним, в Стамбуле внезапно обрушился трехэтажный жилой дом, стена которого упала прямо на проезжую часть улицы. По предварительным данным местных властей, один человек погиб, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших — 6-месячная девочка.

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