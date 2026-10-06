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Родственники после смерти женщины убирали дом: то, что они там нашли, потрясло весь город
Женщина в течение 7 лет скрывала смерть своего мужа, чтобы получать социальную помощь и его пенсионные выплаты.
В США родственники после смерти женщины убирали дом. При этом в морозильной камере они обнаружили труп мужчины.
Об этом пишет thesun.co.uk.
Росс Паскуран, вероятно, скончался ещё в 2018 году. Об этом стало известно этим летом после того, как его жена Шерил Энн Макдональд-Паскуан скончалась от естественных причин в июне 2025 года.
Потрясённые родственники обнаружили тело её мужа, когда убирали её дом в Джуно, штат Аляска.
Люди вызвали полицию. Останки мужчины были завернуты в брезент и хранились в морозильной камере. Правоохранители предварительно установили, что мужчина умер естественной смертью.
Следователи заявили, что Макдональд-Паскуан продолжала обращаться за помощью от имени мужа вплоть до самой своей смерти. Это были выплаты по социальному обеспечению, чеки на дивиденды Постоянного фонда Аляски и пенсионные выплаты.
Следователи заявили, что Макдональд-Паскуан самостоятельно придумала схему сокрытия смерти своего мужа. Исчезновение Росса Шерил объясняла тем, что он находится в доме престарелых в другом городе.
Дело о преступлении было закрыто в связи со смертью подозреваемой.